'Bijspringers' op de intensive care: 'De dagen vliegen voorbij'

Op de IC-afdelingen springen tientallen mensen bij die normaal niet aan het bed te vinden zijn. In het Franciscus Gasthuis & Vlietland is verpleegkundige Elke Berger één van hen. De computer in het wetenschapskantoor heeft ze voorlopig ingeruild voor de corona-IC: "We moeten dit samen doen!"

"De dagen vliegen voorbij als je op de IC aan het werk bent", lacht Elke. Ze zit even op de rand van een ziekenhuisbed. "Normaal zit ik veel meer achter een computer. Ik heb wel afspraken met studenten die onderzoek doen, maar dat is héél anders dan de zorg aan het bed."

Ook Geertje van Limpt werd gevraagd om te helpen. Met spoed: haar collega's konden haar hulp diezelfde avond nog gebruiken. "Ik ging met spanning in mijn lijf naar de dienst maar had meteen een goed gevoel. Ze zeiden: 'Tof dat je er bent en fijn dat je kan helpen'." Het verzoek kwam op een hectisch moment toen er steeds meer IC-opnames bij kwamen. Geertje twijfelde dan ook geen moment. "Ik wilde iets doen en ik wist dat ik iets kon doen."

Anne Hanschke is kwaliteitsmedewerker van het Franciscus Gasthuis. Als oud-verpleegkundige werd ook zij ingeschakeld op de intensive care. "Je maakt een switch naar een totaal ander leven. Overdag slapen en nachtdiensten draaien: noem maar op." De corona-IC maakte indruk op de Berkelse: "Je doet je best om iedereen te leren kennen maar je ziet alleen de ogen van de mensen in hun isolatiepak. Dat is behoorlijk indrukwekkend."

Alle 'corona-bijspringers' krijgen waar nodig scholing en worden geholpen door hun doorgewinterde collega's. Geertje is trots op het hele team. "Met allerlei verschillende mensen die elkaar niet kennen, van verschillende afdelingen, klaren we deze klus. We staan er met z'n allen en het gaat goed."