Rotterdamse Douwers: voor jongeren die een duwtje in de rug nodig hebben

In de serie ongewoon(d) volgt SOW drie dakloze jongeren. Ze hebben allemaal een eigen reden waarom ze op dit moment geen vaste woonplek hebben. Gelukkig kent Rotterdam verschillende organisaties die hulp bieden. Zoals Rotterdamse Douwers, een stichting die jongeren helpt bij het vinden van een geschikte baan, een juiste opleiding of met schuldhulpverlening.

SOW Reporter Jasper Valkenburg nam een kijkje bij de stichting en sprak met één van de initiatiefnemers Wim van Losser. De organisatie vindt het belangrijk dat alle jongeren een tweede kans krijgen, ongeacht wie. Denk hierbij aan schooluitval maar ook verslavingen of aan jongeren die gevlucht zijn voor de oorlog. Rotterdamse Douwers blijft nauw betrokken bij de jongeren en hoopt hen zodoende vooruitgang te brengen.







Met de hulp van een douwer wil de stichting al deze jongeren een duwtje in de rug geven. Hoe het is om een douwer te zijn, zie je in de volgende aflevering. Heb je interesse om een douwer te worden? Check dan zeker even de site . Ze helpen je graag verder.