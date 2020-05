Eindoordeel geluidsoverlast Stadhuisplein Rotterdam is toch aan Raad van State

Een oplossing voor de discussie over het horecageluid op het Stadhuisplein in Rotterdam en de studentenwoningen is er niet gekomen. Daarom zal de Raad van State zich opnieuw buigen over de kwestie waarin de gemeente, de horecabedrijven en de eigenaar van de studentenwoningen de hoofdrol spelen.

De rechtszaak gaat over twee onderwerpen. Allereerst gaat het over het bestemmingsplan waar de kwestie onder valt. Het plan is opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast gaat om de (omgevings)vergunning die de bouw van de studentenwoningen mogelijk heeft gemaakt. De vergunning werd eerder vernietigd door de rechtbank Rotterdam.

Wethouder Bas Kurvers schrijft woensdag in een brief aan de gemeenteraad dat alles is gedaan om een nieuwe gang naar de Raad van State te voorkomen. Maar de partijen zijn er niet uitgekomen. Eén horecaondernemer krijgt van Kurvers de zwartepiet toegespeeld. Deze partij zou niet hebben willen werken meewerken aan een andere oplossing. De advocaat van de ondernemer spreekt dit tegen.

De gemeente Rotterdam heeft in het verleden woningbouw aan het Stadhuisplein mogelijk gemaakt, terwijl bekend was dat de horeca en de bijbehorende terrassen te veel geluid produceren. Niet voor niets is de omgevingsvergunning daarom vernietigd.

Inmiddels vindt de gemeente dat de café's maatregelen moeten nemen om de geluidsoverlast terug te dringen. De horecaexploitanten vrezen dat die ten koste gaan van omzet en het einde van hun bedrijven betekent.

De geluidsoverlast op het Stadhuisplein staat op dinsdag 26 mei op de rol bij de Raad van State.