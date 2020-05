Lijndraaiersbrug Maassluis mogelijk volgende week weer open voor auto's

Afgesloten Lijndraaiersbrug in Maassluis

De Lijndraaiersbrug in Maassluis is naar verwachting op woensdag 27 mei weer open voor het wegverkeer. Voorwaarde is wel dat de brug niet teveel beschadigd is. De gemeente onderzoekt dit maandag.

Het dek van de brug viel zaterdag met een hoge snelheid naar beneden nadat deze was opengegaan voor een bootje. Sindsdien is de brug afgesloten voor verkeer.

Onderkant van de brug

Maandag wordt de onderkant van de brug geïnspecteerd. Volgens een woordvoerder van de gemeente 'verwachten experts dat de schade daar wel mee zal vallen'.

Om het sluipverkeer, dat is ontstaan na de sluiting van de brug, tegen te gaan, is de Noordvliet afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Industrieweg.

Het is nog onduidelijk wanneer de brug weer open kan voor de scheepvaart. De gemeente verwacht dat dit nog wel even gaat duren, omdat de cilinder van de brug kapot is.