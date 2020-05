Regisseur Pieter Kramer vertrekt bij Theater Rotterdam: 'nieuws sloeg in als een bom'

Regisseur Pieter Kramer vertrekt bij Theater Rotterdam. Hij en de directie konden het niet eens worden over het verplaatsen van Kramer's nog te maken voorstelling 'Wolfgang'. De voorstelling zou eind 2020 in Rotterdam in première gaan, maar de coronacrisis heeft roet in het eten gegooid.

Het nieuws dat Kramer stopt als regisseur bij het theater komt bij vele betrokkenen hard aan. Ook bij acteur Wart Kamps die zou meespelen in de nieuwe voorstelling. "Het nieuws slaat in als een bom. Iedereen is erg geschrokken en verdrietig. Het dochtertje van iemand bij de techniek heeft Pieter zelfs huilend een brief gestuurd met de vraag waarom het zo moet gaan", vertelt Kamps op Radio Rijnmond.

Gekeken naar oplossingen

Voordat Kramer wegging, hebben hij en zijn team volgens Kamps tal van oplossingen aangedragen om de voorstelling alsnog door te laten gaan. "We hebben voorgesteld om 'Wolfgang' te verplaatsen, het stuk op een andere locatie te doen, bezoekers in hokjes te zetten in plaats van op stoelen en ga zo maar door."

Helaas zijn de partijen er niet uitgekomen. Kamps wijt dit voornamelijk aan de houding van de directie. "Overal werd 'nee' op gezegd, wat we ook probeerden."

'Aap uit de mouw'

"Uiteindelijk kwam de spreekwoordelijke aap uit de mouw", vertelt Kamps. Het blijkt dat de nieuwe artistiek leider van Theater Rotterdam in 2021 een prestigieus project gaat lanceren. Hierdoor is er geen geld meer om de familievoorstellingen door te laten gaan."

De acteur is, net als alle andere vijftig betrokkenen bij de voorstelling, zeer teleurgesteld. "Het lijkt wel alsof de directie niet weet wat voor karakteristieke erfenis ze in handen hadden. Pieter heeft een grote naam binnen de theaterwereld. Je kan niet zomaar van koers wijzigen zonder dat met hem te bespreken", stelt Kamps.

Het team van Kramer hoopt nu dat de voorstelling 'Wolfgang' meegenomen kan worden naar een ander theater. "Ik hoop dat de directie van Theater Rotterdam hiermee akkoord gaat, maar of dit ook gaat gebeuren is nog onduidelijk", aldus Kamps.