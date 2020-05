Rotterdamse moskee ontwikkelt een app voor bezoekers

Via de app kunnen gelovigen een plek voor de gebedsdiensten reserveren. Met een QR-code krijgen ze toegang tot de moskee.

Behalve anderhalvemeter-strepen, pijlen op de vloer en eenrichtingsverkeer was de app echt noodzakelijk voor de heropening van de moskee, zegt Zakaria Buhktari. Hij is vrijwilliger bij de moskee en it-consultant.

“Veel mensen komen al jaren naar onze moskee. Op het moment dat ze horen dat moskee weer opengaat, dan komen ze ook, want het gemis is groot. De app kan helpen voorkomen dat er straks een paar honderd mensen voor de deur staan.”

De moskee in Rotterdam Noord gaat nog niet per 1 juni open, dan zijn 30 bezoekers toegestaan. Er wordt gewacht tot 1 juli. Als de RIVM-cijfers van coronabesmettingen het dan toelaten, kunnen 100 mensen per keer de moskee bezoeken. Buhktari: “De gebedsruimte is gemaakt om zoveel mogelijk mensen bij dicht bij elkaar te brengen. Nu moet het tegenovergestelde gebeuren. Veel minder mensen en ver uit elkaar. Dat kost tijd.“

Vóór 1 juli moet nog veel worden voorbereid en maatregelen worden genomen. “We willen liever goed opengaan dan straks met half werk alsnog in de problemen komen.”

De makers van de app zeggen dat de applicatie ook geschikt is voor andere gebedshuizen zoals kerken en synagoges . Ook verhuurders van vergaderruimtes en andere bijeenkomsten zouden de app kunnen gebruiken om bezoekersaantallen te beheersen.