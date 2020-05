Het weer van vandaag: Vrij zonnig en zomers warm

Hemelvaartsdag verloopt vrij zonnig met velden met hoge sluierbewolking en blijft het de hele dag droog. Het wordt zomers warm met maxima tussen 25 graden aan zee en 27 graden in het oosten van de regio. Er waait een zwakke veranderlijke wind.

Morgen is er meer bewolking aanwezig dan vandaag en kan er een lokale bui vallen. Tussen de wolken door breekt ook de zon af en toe door. De temperatuur ligt in heel de regio rond de 22 of 23 graden en er staat een matige zuidwestenwind.

Zaterdag is het wisselend bewolkt en vrijwel droog. Het wordt 's middags 18 graden. Vanaf zondag schijnt de zon weer volop en loopt de temperatuur opnieuw op. Dinsdag is het alweer tussen de 20 en 25 graden.