'Belaagde boa's hebben juist gehandeld'

De handhavers die op eerste paasdag tijdens hun werk op straat in Rotterdam werden belaagd, hebben juist gehandeld. Dat schrijft wethouder Wijbenga aan de gemeenteraad. De politie was volgens hem snel ter plaatse, zodat erger kon worden voorkomen.

De twaalf boa's werden op straat belaagd, toen zij een groep aanspraken op het niet goed naleven van de coronamaatregelen. De situatie escaleerde, waarbij drie personen fysiek geweld hebben gebruikt tegen de handhavers, schrijft Wijbenga. De drie zijn na de vechtpartij opgepakt.

In totaal raakten vier boa's gewond. Twee van hen moesten naar het Ikazia Ziekenhuis voor controle op de spoedeisende hulp. Eén van hen bleek een gescheurde achillespees te hebben, waaraan de toezichthouder moest worden geopereerd. De ander had een ontwrichte pink en een gescheurde pees.

Ondanks dat de handhavers juist hebben gehandeld, is wel gebleken dat de procedure van het gebruiken van de noodknop beter kan, schrijft Wijbenga. Boa's drukken die knop in als een situatie uit de hand dreigt te lopen en ze assistentie nodig hebben.

Meldkamer

Tot op heden is het zo dat als boa's die indrukken, de melding bij de meldkamer van Stadstoezicht van de gemeente Rotterdam terechtkomt. Die probeert vervolgens contact te zoeken met de handhaver om te vragen welke hulp nodig is.

In de hectiek van de gebeurtenis van eerste paasdag, konden de belaagde boa's daar niet op reageren. Stadstoeizcht had wel snel zelf de politie ingeschakeld, maar door de melding in de toekomst ook direct naar de meldkamer van de politie te sturen kan in dit soort situaties nog sneller worden geschakeld, laat wethouder Wijbenga in de brief weten.

De koppeling tussen de twee meldkamers wordt daarom versneld ingevoerd, vanaf uiterlijk juli dit jaar. Ook gaat in trainingen van handhavers extra aandacht besteed worden aan het gebruik van de noodknop en worden de boa's aangesloten op het communicatienetwerk van de politie, C2000.

Bodycams

Ook schrijft Wijbenga dat tien van de twaalf betrokken boa's een bodycam droegen. Handhavers dragen deze camera's sinds begin dit jaar op hun uniform en kunnen deze aanzetten in een situatie waarbij ze worden geconfronteerd met agressie of geweld. De camera's filmen niet continu, de handhavers moeten ze bij een dreigende situatie zelf aanzetten.

Bij de belaging van de boa's op eerste paasdag is dat bij drie camera's gebeurd, schrijft Wijbenga. Enkele boa's vertelden dat de situatie zo escaleerde, dat ze geen tijd hadden om de camera aan te zetten. In trainingen wordt hier ook extra aandacht aan besteed, schrijft Wijbenga. "Zodat het aanzetten van de bodycam op het juiste moment een automatisme wordt."

Pepperspray en wapenstok

Vakbonden vinden dat de boa's na de vechtpartij op eerste paasdag nu ook een wapenstok en pepperspray moeten krijgen om zichzelf te kunnen verdedigen. Vanaf donderdag voeren ze actie door drie dagen lang geen boetes uit te schrijven.

Burgemeester Aboutaleb zei woensdag niet onder de indruk van de actie te zijn. Hij en de gemeente blijven bij het standpunt dat de boa's de middelen niet nodig hebben, maar zich terug moeten trekken en de politie moeten inschakelen bij een bedreigende situatie.