Bijzondere vondst in Dordrecht: loopgraaf uit Tweede Wereldoorlog

Bij het vrijmaken van de ingang van een bunker in Willemsdorp, op het Eiland van Dordrecht, heeft de Stichting Bunkerbehoud Dordrecht een loopgraaf ontdekt. "We waren aan het graven en stuitten ineens op stenen. Wat is dat nou, zeiden we tegen elkaar", vertelt Nick Vermaat.

Omdat de bunker in de waterkering van de Dordtsche Kil zit mag de stichting van Rijkswaterstaat maar enkele meters bij de bunker uitgraven. "Maar prikkend met peilstokken in de grond ontdekten we dat de loopgraaf ver doorloopt", zegt Arnold Leevenson.

"Dit is best een bijzondere vondst, het geeft weer wat meer inzicht in het verdedigingswerk dat de Duitsers hier hebben opgebouwd." Behalve een bunker werden er ook andere vondsten gedaan, zoals een bajonet, delen van een gasmasker en een lichtpatroon.

Hard gevochten

De bunker waar de loopgraaf gevonden werd is één van de vele rond de Moerdijkbruggen. In 1940 lag er alleen een spoorbrug, maar die had grote strategische waarde. "Hier is toen in de meidagen hard gevochten", weet Leevenson; "maar aan het eind van de oorlog óók."

Het was de bedoeling om de bunker voor publiek open te stellen op de Bunkerdag van 6 juni, maar die is vanwege corona afgelast. De stichting hoopt de bunker en het aangrenzende stukje loopgraaf toch open te stellen tijdens de Monumentendagen of op de Bunkerdag van volgend jaar.