Drukte op de wegen richting het strand

"Het is al vroeg druk op de weg op Hemelvaartsdag. Verkeer richting de stranden en recreatiegebieden moet rekening houden met files en vertragingen", meldt Rijkswaterstaat.

De langste file staat op de N57 van Rotterdam naar Ouddorp. Tussen Brielle en Rockanje doe je er 18 minuten langer over. Er staat 9 kilometer file.

Op de A29 tussen Numandsdorp en knooppunt Hellegatsplein staat 4 kilometer file in de richting van Sabina. Ook op de N59 tussen Hellegatsplein en Den Bommel in de richting van Zierikzee doe je er langer over. Daar staat 4 kilometer file.

Alle vertragingen zijn volgens Rijkerswaterstaat als gevolg van vakantie- en recreatieverkeer.