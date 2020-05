Directeur Theater Rotterdam over vertrek regisseur: 'Grote voorstelling volgend seizoen nog te kort dag'

De wegen van Theater Rotterdam en regisseur Pieter Kramer zijn woensdag van elkaar gescheiden. De twee partijen werden het niet eens over een nieuwe datum voor een uitgestelde voorstelling. Volgens de algemeen directeur van het theater Walter Ligthart is het niet waar dat een ander project volgend seizoen voorrang krijgt.

Volgens acteur Wart Kamps wil het theater komend seizoen liever een 'prestigieus project' uitrollen in plaats van de Kramers familievoorstelling 'Wolfgang' op de planken te brengen.

Ligthart vertelt dat het afscheid van Kramer niet op deze manier is verlopen. "Ik vind het omtrent de coronacrisis te kort dag om het theaterseizoen 2021-2022 te starten met een grote reizende familievoorstelling. Een première in december 2022 vind ik meer geschikt."

Vertrek

De partijen kwamen er dus niet uit waardoor Kramer vertrok. "Pieter wilde per sé dat Wolfgang komend seizoen gespeeld zou worden. Hij heeft zichzelf teruggetrokken en dat betreuren we zeer. Deze voorstelling was belangrijk voor ons."

Ook wil Ligthart niet spreken van een prestigieus project dat eraan zit te komen. "We willen een voorstelling op locatie doen, maar de plannen zijn nog pril. Daar hadden we Kramer ook voor benaderd."

Ligthart geeft aan dat het theater nu gaat kijken hoe ze het vertrek van Kramer gaan invullen.