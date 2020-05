Explosief voor eerder beschoten restaurant Frits Ruysstraat gelegd

Frits Ruysstraat in Rotterdam dicht vanwege explosief

De Frits Ruysstraat is donderdagmiddag afgesloten voor onderzoek. Er is een explosief gevonden. Het object ligt voor de deur van een Surinaams restaurant, dat vorige week nog werd beschoten. Toen zaten er meerdere kogelgaten in de deur.

De EOD heeft het explosief ter plaatse ontmanteld en later in Park Rozenburg laten ontploffen. Forensisch experts gaan de restanten onderzoeken om te kijken wat voor soort explosief het was.

Bericht gaat verder onder de tweet



Een onbekend aantal woningen is uit voorzorg ontruimd. Ook de brandweer was met meerdere voertuigen ter plaatse om te assisteren.

Jagthuisstraat

Eerder deze week ging er in de Jagthuisstraat in Rotterdam-West een explosief af. Daarvoor werden twee Amsterdammers aangehouden die ook verdacht worden van betrokkenheid bij andere geweldsincidenten afgelopen week in Rotterdam.

De politie onderzoekt met een groot team vijf recente beschietingen van panden in Rotterdam, die allemaal met elkaar in verband staan.

Andere bronnen zeggen dat de kwestie heeft te maken met de vondst van een partij van 4 duizend kilo cocaïne in de Antwerpse haven, op 23 april. Daarbij werden diverse mensen van Surinaamse komaf, vooral woonachtig in Amsterdam, aangehouden.