Frits Ruysstraat in Rotterdam dicht voor onderzoek, mogelijk explosief aangetroffen

De Frits Ruysstraat is donderdagmiddag afgesloten voor onderzoek. Er is mogelijk een explosief gevonden. Het object ligt voor de deur van een Surinaams restaurant, dat vorige week nog werd beschoten. Toen zaten er meerdere kogelgaten in de deur.

Volgens de politie lijkt het object echt op een explosief en het onderzoekt of zij het object ter plaatse kunnen ontmantelen of dat het vervoerd moet worden. De operatie voor de toko kan nog uren in beslag nemen.

Een onbekend aantal woningen is uit voorzorg ontruimd. De politie onderzoekt momenteel of het daadwerkelijk om een explosief gaat. Ook de brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse om te assisteren.

Jagthuisstraat

Eerder deze week ging er in de Jagthuisstraat in Rotterdam-West een explosief af. Daarvoor werden twee Amsterdammers aangehouden die ook verdacht worden van betrokkenheid bij andere geweldsincidenten afgelopen week in Rotterdam.