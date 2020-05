Een 7-jarige jongen is zich woensdagmiddag rot geschrokken in Groot-Ammers. Vanuit een rijdende auto werd er een vuurwapen op hem gericht.

De jongen reed op zijn fiets langs een transportbedrijf toen de auto op hem af kwam. Vanuit het raam richtte een man het wapen op de hem. Het is nog niet duidelijk of het om een echt of een nepwapen gaat.

De auto werd vastgelegd op camerabeelden. De politie is een onderzoek gestart.