RIVM: 27 doden, 13 nieuwe ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten dat de afgelopen dag is opgenomen in het ziekenhuis kende een minder grote stijging dan de vorige dag. Gisteren nam het aantal opnames toe met 14. Vandaag kwamen er 13 patiënten bij.

Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland staat inmiddels op 44.700. Dat is een toename van 253 personen ten opzichte van woensdagmiddag en een hogere stijging dan een dag geleden.

"De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken", meldt het RIVM. "Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger."

De meest recente updates van de GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid tonen nu een totaal van 661 sterfgevallen in de regio: 545 in Rotterdam-Rijnmond en 116 in Zuid-Holland Zuid.

5 nieuwe ziekenhuisopnames in de regio

Het RIVM publiceert ook dagelijks een lijst met het aantal vastgestelde besmettingen en ziekenhuisopnames per gemeente. Daaruit blijkt dat sinds de uitbraak van het coronavirus 1205 regiogenoten in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat is een stijging van 5 ziekenhuisopnames ten opzichte van gisteren, toen er , 1 nieuwe ziekenhuisopname werd gemeld in de regio. De nieuw gemelde ziekenhuisopnames van vandaag komen uit Capelle aan den Ijssel, Hoeksche Waard, Rotterdam en Vlaardingen.

Het aantal vastgestelde besmettingen in de regio is met 59 gestegen, gisteren was die stijging met 45 lager.

Kijk hieronder naar de cijfers van jouw gemeente. Het eerste getal staat voor het aantal geconstateerde besmettingen, het tweede getal staat voor het aantal ziekenhuisopnames onder de inwoners van die gemeente.

RIVM - 21 mei, 14.00 uur:

Alblasserdam 42 - 10

Albrandswaard 95 - 14

Barendrecht 123 - 39

Brielle 32 - 11

Capelle a/d IJssel 276 - 51

Dordrecht 421 - 83

Goeree-Overflakkee 256 - 53

Gorinchem 148 - 18

Hardinxveld-Giessendam 33 - 2

Hellevoetsluis 64 - 16

Hendrik-Ido-Ambacht 51 - 8

Hoeksche Waard 290 - 77

Krimpen a/d IJssel 74 - 10

Lansingerland 177 - 42

Maassluis 62 - 20

Molenlanden 112 - 18

Nissewaard 173 - 54

Papendrecht 69 - 9

Ridderkerk 130 - 37

Rotterdam 2299 - 498

Schiedam 221 - 55

Sliedrecht 56 - 9

Vlaardingen 261 - 42

Westvoorne 25 - 6

Zwijndrecht 149 - 23

Totaal: 5640 besmettingen & 1205 ziekenhuisopnames

