Bakkati vertrekt bij Feyenoord, gaat met Stam naar FC Cincinnati

Said Bakkati vertrekt bij Feyenoord en gaat met Jaap Stam mee naar FC Cincinnati. Bakkati was de afgelopen maanden assistent van Dick Advocaat bij Feyenoord.

Toen Jaap Stam naar Feyenoord kwam, kwam Bakkati met hem mee naar De Kuip. Na het vertrek van Stam en vele andere assistent-trainers, mocht Bakkati wel blijven in Rotterdam. Een klein halfjaar later vertrekt hij nu alsnog in het kielzog van Stam uit De Kuip.

Voor de 47-jarige Stam is het hoofdtrainerschap in de Verenigde Staten zijn eerste klus sinds zijn ontslag bij Feyenoord. Stam wordt daar de opvolger van Ron Jans en tekent een contract voor anderhalf jaar met een optie voor nog een jaar. Jans stapte in februari van dit jaar op nadat hij in opspraak was geraakt vanwege racistisch taalgebruik.

Al het papierwerk moet nog wel geregeld worden. Vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus is het op dit moment lastig om naar de Verenigde Staten te vliegen.