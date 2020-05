Olifant Timber verhuist van Blijdorp naar Wildlands Emmen

De olifant Timber is succesvol verhuisd vanuit Diergaarde Blijdorp naar Wildlands in Emmen. Het transport van de 6100 kg wegende olifant verliep zonder problemen.

Timber werd in 1998 in Blijdorp geboren en heeft in totaal vier jongen verwekt. Hij stond al op de nominatie om uit Blijdorp te vertrekken, omdat zijn tienjarige dochter Faya nu de leeftijd heeft om moeder te worden. De dierentuin wil niet dat Timber zijn eigen dochter dekt. In Emmen is een vrouwtjesolifant waar ze wel graag een kalf van willen hebben.

"Het is een vriendelijke, leergierige bul. Voor hem is het ook leuk om nieuwe koeien te vinden", legt een verzorger uit.

De Blijdorp-kudde zal niet lang zonder mannetjesolifant blijven. Deze zomer arriveert bul Fahim uit België om het stokje van Timber over te nemen.