Een vol strand in Hoek van Holland, maar een bedje verhuren mocht nog niet

Op de dag die officieel de opening van het strandseizoen in Hoek van Holland had in moeten luiden, moesten ondernemers lijdzaam toezien hoe het strand volliep, zonder dat ze iets konden betekenen voor strandgangers. Zo ook Jacko Roest, die juist nog had gehoopt dat hij op z’n minst bedjes mocht verhuren.

Maar hoewel de gemeente goedkeuring gaf voor dat laatste plan, stak de landelijke overheid er een stokje voor. Geen enkele strandtenthouder mocht bedjes verhuren. "En dat vind ik toch jammer, want zo hadden we een stukje service kunnen bieden en mensen kunnen laten wennen aan 'het nieuwe normaal' waar vaak over wordt gesproken", legt Roest uit.

Besmettingen op strand

Met de bedjes, zo redeneren Roest en zijn collega’s, kunnen ze duidelijk afschermen waar mensen mogen zitten en er zo nog beter voor zorgen dat mensen zich aan de regels houden. "Iets wat mensen nu ook al goed lijken te doen, maar als we dit straks op 1 juni gaan doen, kan ik mij voorstellen dat mensen het gek vinden dat we zo streng zijn", vervolgt de ondernemer.

"Want nu mag je gewoon naar het strand komen en het zelf uit zoeken. Maar vanaf 1 juni, als we bedjes mogen verhuren en dat allemaal op de gepaste afstand gaan doen, moeten we dus ineens strenger zijn."

De ondernemingen van Roest gaan een rampjaar tegemoet. Hij vindt dat er vooral bekeken moet worden hoe besmettelijk het kan zijn om naar het strand te gaan. "Ik kan mij voorstellen dat dit met alle ruimte en frisse lucht geen besmettingsgevaarlijk gebied zal zijn. Daarnaast hebben wij ook genoeg ruimte om op ons terras afstand te houden."

Drukte

Op het strand zelf kwamen ondertussen genoeg mensen af. Maar gevaarlijk werd het geen enkel moment. "Het is hier niet zo’n gekkenhuis als in Zandvoort of Bloemendaal", legt een voorbijganger uit, die zelf woont en werkt in de regio Haarlemmermeer in Noord-Holland. "Daar moesten allerlei wegen en paden worden afgesloten en kon de haringboer niet eens zijn werk doen. Dat was echt veel te druk en een gekkenhuis. Nee, dit valt me allemaal nog mee."

En ook al kwam de politie vaker langs, agenten leken niet in te hoeven grijpen. Wat wel opvalt, is dat iedereen even omkijkt naar de lege terrassen. Dat blijft op een zonnige dag als deze een raar gezicht.

"Ik vind het ook allemaal veel te streng", zegt iemand verderop tegen een strandtentmedewerker die aan het klussen is. "Maar ik snap dat jullie niet anders kunnen, anders heb je nog grotere problemen. Laten we hopen dat dit snel voorbij is."