Veiligheidsregio's: behoorlijk druk buiten, stranden baarden zorgen

Het was druk buiten op deze Hemelvaartsdag. Met name de drukte op de stranden in de regio Rotterdam-Rijnmond heeft de veiligheidsregio donderdag zorgen gebaard. Veel mensen verlieten de stad voor een dag op stranden en in parken.

De parken in Rotterdam waren druk, maar beheersbaar, zegt de veiligheidsregio. Zo lijken de witte cirkels in het gras van verschillende parken - naar New York's voorbeeld - te werken.

Op de stranden bij Hoek van Holland, Nesselande, Westvoorne en de Maasvlakte is het heel druk geweest, ook op de wegen daarnaartoe. De oproep is en blijft: mijdt de drukte en ga zo veel mogelijk lopend of met de fiets.

Merwelanden afgesloten

In de regio Zuid-Holland Zuid, waar onder meer de Drechtsteden onder vallen, heerst hetzelfde beeld. Twee gebieden, De Merwelanden en de Loswalweg in Dordrecht, zijn halverwege de dag afgesloten. De plekken stonden op een lijst hotspots waar het wel eens druk kon worden. Volgens de politie was handhaving van de anderhalvemeterregel daar op een gegeven moment niet meer mogelijk.

Vooralsnog blijven de veiligheidsregio's de situatie monitoren. Naar buiten gaan wordt niet actief ontmoedigd, de drukte opzoeken wel.