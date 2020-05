Recreatiepark zonder pijlen of stickers: 'Het geeft wat meer vakantiegevoel'

Het is goed warm, deze Hemelvaart. Een graad of 25 halen we makkelijk. Dús wordt er volop gezwommen in het Brielse Meer en staat de barbecue aan de waterkant klaar.

In Rockanje passeren gasten van Molecaten Park Waterbos de slagboom richting strand. Petten en zonnebrillen op, de strandtassen vol eten en drinken.

Geen coronastickers of pijlen

"Heel veel blije gasten hebben wij nu op het park. En dat is erg leuk om te zien", zegt parkmanager Mike van Noordennen van Park Waterbos.

Op één van de ramen bij de receptie hangt een briefje. Een coronabriefje. Dat vertelt ons dat er maar één persoon aan de balie mag staan. Verder is er in het park geen sticker of pijl te bekennen.

"Dat is absoluut bewust", zegt Mike van Noordennen. "In een supermarkt zie je lijnen en pijlen. Wij hebben onze gasten vooraf laten weten hoe wij het spelletje spelen met betrekking tot de coronamaatregelen, en ik moet zeggen dat onze gasten zich er perfect aan houden."

Het loopt vol

"Reserveringen voor het hoogseizoen lopen enorm goed. Je merkt echt dat mensen door de uitbraak van het coronavirus massaal kiezen voor een vakantie in eigen land. We mogen 50 procent van onze plaatsen verhuren. Daar moet dan nog wel eigen sanitaire voorzieningen bij zitten."

Omdat tot 1 juli de grote sanitairgebouwen gesloten moeten blijven, zijn de kampeerplekken met eigen toilethuisje erg populair. "We hebben er 32 en die zijn allemaal geboekt", zegt Mike. "Je ziet dus dat mensen die graag willen kamperen, kiezen voor een plek met privé-sanitair."



Op steenworp afstand van Molecaten Park Waterbos belanden we bij De Kogeloven, vlak aan het Brielse Meer. Henny van Os en zijn partner Patricia van der Wal voorzien gasten via de snackcorner van hun natje en droogje.

Henny: "Ik ben blij dat we die mogelijkheid hebben. Dan hebben we in ieder geval inkomsten waarmee we de vaste lasten kunnen betalen."

Serieus over de maatregelen

Het restaurant en terras zijn door de coronamaatregelen tot 1 juni dicht, maar Henny laat zich niet klein krijgen. "Met dit mooie weer word ik wel blij. Er zijn veel mensen op de ligweide, of passanten komen een ijsje of een snack halen. Dat doet me dan toch wel goed hoor."

Henny ziet aan de mensen dat ze heel serieus blijven als het gaat om de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "Ze nemen afstand van elkaar. Dat waardeer ik. Ik geloof er wel in dat mensen straks op de terrassen ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Absoluut."