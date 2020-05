Boa-vakbond bereidt nieuwe acties voor

Omdat de gemeente Rotterdam niet van plan is boa's met wapens uit te rusten, delen handhavers drie dagen lang geen boetes uit aan mensen die de regels overtreden.

Hemelvaartsdag is de eerste van de drie actiedagen. Nu al plant de vakbond nieuwe acties. De kans is groot dat die van start gaan rond 1 juni, wanneer een deel van de maatregelen wordt versoepeld, zegt boabond-voorzitter Ruud Kuin.

De vakbonden waren deze actiedag, tot groot ongenoegen van de voorzitter, niet welkom in gebouwen van Stadsbeheer om te praten met leden. Volgens de gemeente Rotterdam was van tevoren afgesproken en van beide kanten bevestigd dat er deze dagen geen acties in panden van de gemeente zouden worden gehouden en is daar donderdag dan ook op toegezien.