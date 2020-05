Het weer van vandaag: nog steeds warm, maar meer bewolking

Vandaag begint de dag nog warm met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Er is wel veel bewolking aanwezig.

In de middag draait de wind naar het westen en koelt het af tot een graad of 18. De wind neemt dan ook toe tot windkracht 5-6 pal aan zee en windkracht 4-5 in het oosten van de regio. Lokaal kan er een enkele spat regen vallen. Pas aan het eind van de dag breekt de zon vanuit het westen van de regio goed door.

Vanavond en vannacht wisselen heldere momenten en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur zakt naar een graad of 12 en er staat nog steeds een stevige westenwind.

Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Lokaal valt er een enkele bui. De temperatuur ligt rond de 17 of 18 graden en de wind uit het westen blaast nog steeds flink door, windkracht 6 aan zee en 5 beaufort in het oosten van de regio.

Vooruitzichten

Ook zondag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af, staat er een stevige westenwind en is een lokale bui niet uitgesloten. Vanaf maandag keert het zomerweer terug. Het is droog en de zon schijnt flink. De temperatuur loopt op tot 21 graden op maandag en 24 graden op dinsdag.