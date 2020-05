GGD Rotterdam-Rijnmond: 'Eén testlocatie in de regio is niet voldoende vanaf 1 juni'

Vanaf 1 juni kan iedereen met coronaklachten in Nederland een test aanvragen. Vanaf die dag is een belletje voldoende voor een afspraak. Volgens GGD-arts Timo Boelsums is één testlocatie in het Rijnmondgebied dan onvoldoende.

Voorlopig kan er alleen getest worden in het Topsportcentrum Rotterdam. "Die locatie hebben we al uitgebreid, maar het zal onvoldoende zijn om aan de berekende vraag te voldoen. We zijn aan het kijken voor andere locaties."

Boelsums legt uit hoe het landelijk testen vanaf volgende week zondag in zijn werk gaat. "Als je belt, kom je uit bij een landelijke centrale. Zij maken dan een afspraak in de regio." De mogelijke toeloop is landelijk berekend en de GGD Rotterdam-Rijnmond houdt die cijfers aan als richtlijn.

Toestroom

Sinds zorgmedewerkers en later ook kinderdagverblijfmedewerkers en jeugdtrainers zich mochten laten testen, is de toestroom meegevallen volgens hem. "We hadden op meer gerekend."

Het zou kunnen dat mensen zonder klachten zich vanaf 1 juni aanmelden voor een test, maar Boelsums is niet bang voor een golf aan nieuwsgierigen. "Die zullen er ook tussen zitten dus we moeten duidelijk zijn vooraf. Testen heeft echt alleen zin bij klachten, want het is niet om te zien of je het al hebt doorgemaakt. En een wattenstaaf diep je neus of je keel in blijft geen pretje."