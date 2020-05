Rotterdam wil meer groen met campingstraten: 'verplaats je auto en maak een tuin'

"Parkeer je auto verderop, maak een tuin van je parkeerplaats en vorm samen met je buren een campingstraat." Dat zegt wethouder Judith Bokhove over een nieuw plan van de stad. Rotterdam wil de inwoners zo de mogelijkheid geven om een gezamenlijke tuin te maken en de stad groener te maken.

Volgens Bokhove zullen Rotterdammers deze zomer veel meer thuisblijven. "Op deze manier kun je de vakantie leuker doorkomen. Als je samen de krachten bundelt, een stuk of tien auto's weghaalt heb je ook een leuke speelplaats voor kinderen. Toen ik over dit idee hoorde, dacht ik: dit is het ei van Columbus."

Een oplossing voor het verplaatsen van auto's heeft Bokhove ook. "Je kunt de parkeervergunningen tijdelijk omzetten in een vergunning voor een plek in de garage. Of auto's moeten op een gratis park & ride-plek gezet worden. Mensen zijn het nu ook gewend om minder de auto te gebruiken."

Zodra er in een straat voldoende draagvlak is voor een vakantiestraat, kan de gemeente gemaild worden. Na een digitale brief naar meerruimte@rotterdam.nl wordt er naar de mogelijkheden gekeken.