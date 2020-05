Gesloten ateliers, geen probleem: achttien kunstenaars stallen werken uit aan de straat

Galleriƫn zijn vaak te klein om met de huidige anderhalvemetersamenleving veel mensen te ontvangen. Hoe kan je dan toch je kunstwerk aan zoveel mogelijk tentoonstellen? Heel simpel... je hangt kunstwerken voor het raam in een paar straten in Rotterdam-Kralingen en je laat belangstellenden langslopen.

Willem van Hest heeft zelf twee kunstwerken in de Annastraat hangen. "We mogen gelukkig wel naar buiten en er is nog niet zoveel te doen. Het idee is dus dat zij kunnen genieten van verrassende werken op straat," vertelt hij op Radio Rijnmond.

Voor kunstenaars zijn het financieel zware tijden. Volgens Van Hest kunnen zij zich op deze manier toch profileren.