Waar of niet waar? Rijnmond-huisarts bespreekt corona-uitspraken en -theorieën

Het gaat nog altijd bijna nergens anders over. Het is corona voor en corona na. De termen anderhalvemeter, mondkapje en blijf thuis zijn nog nooit zo vaak uitgesproken als in de afgelopen maanden. De coronacrisis levert veel gespreksstof op en daar ligt ook het gevaar.

In de media, online, op Facebook of gewoon face-to-face worden enorm veel verhalen en uitspraken over het virus uitgewisseld. Kloppen die allemaal wel? Zitten er niet broodje aap-verhalen tussen of ligt het allemaal toch net even genuanceerder dan de buurvrouw vertelde? De Schiedamse huisarts, en inmiddels door al haar research corona-expert, Lieneke van de Griendt laat haar licht schijnen over een paar recente corona-theorieën.

Theorie 1: Hooikoortspatiënten krijgen geen corona

Deze week verschenen nieuwsberichten over de combinatie corona en hooikoorts. Het Erasmus MC in Rotterdam en het Brabantse Jeroen Bosch Ziekenhuis zouden er onderzoek naar hebben gedaan en erachter zijn gekomen dat hooikoortspatiënten beter bestand zouden zijn tegen het coronavirus.

Van de Griendt ging op onderzoek uit, maar "ik heb geprobeerd dat onderzoek te achterhalen, maar ik kan het nergens vinden." De huisarts is toch verder gaan kijken in een wetenschappelijke database en vond toch een vergelijkbaar onderzoek. Niet van het Erasmus MC en ook nog niet gepubliceerd.

"Daarin wordt de theorie neergezet dat astmapatiënten en mensen met allergieën minder ACE2-receptoren hebben. Dat zijn de poortjes waardoor het SARS-virus de cel in gaat. Die zitten in de neus en de longen. Dat zou een verklaring zijn waarom zij minder een risicogroep vormen."

Overgewicht

Die ACE2-receptoren zitten in vet. Dat verklaart dus ook dat mensen met overgewicht een ernstiger ziekteverloop hebben, want zij hebben dus meer van die receptoren.

"Wat klopt is dat je in de studiebeschrijvingen uit China inderdaad ziet dat er minder mensen met allergieën en astma tussen zitten. Maar in Amerika zijn wel mensen met astma op de IC beland. De gedachte daarachter is natuurlijk dat Amerikanen gauw ook veel dikker zijn dan Chinezen, dus dat zou dan kloppen."

Theorie 2: Anderhalve meter is onzin (Maurice de Hond)

De anderhalvemetersamenleving is het nieuwe normaal. Premier Mark Rutte roept al maanden dat we afstand moeten houden en dat we corona zo onder controle krijgen. Toch zijn er ook critici die de anderhalvemetermaatregel onzin vinden. Een voorbeeld is opiniepeiler Maurice de Hond.

Hij en zijn team hebben de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar wereldwijde coronastudies. Daaruit trekken ze meerdere conclusies. Zo zou goed ventileren en desinfecteren voldoende zijn. Omdat de kans op besmetting via de lucht erg klein is, hoef je geen anderhalve meter afstand te houden, concluderen ze. Hij startte de petitie 'De anderhalvemetersamenleving is onwerkbaar en onnodig', die ruim 26 duizend keer is ondertekend.

Wat vindt de huisarts? "De waarheid ligt in het midden", zegt Van de Griendt. "Ik heb daar ook artikelen over opgezocht en er is wel degelijk bewijs dat het virus in grote druppels zit, maar ook in kleine druppels."

Macro vs. micro

"Die anderhalvemeter gaat erover dat je aangehoest kunt worden door grote druppels en dat je het op die manier in je slijmvliezen krijgt van je neus en je mond. De microdruppels (aerosolen) adem je in en dan komt het rechtstreeks in je longen terecht. Dus er zijn eigenlijk twee besmettingswegen; via de slijmvliezen en via de luchtwegen. Voor allebei geldt dat je die binnen die anderhalve meter kunt krijgen."

"De microdruppels kunnen ook via praten al worden verspreid en dan heb je op anderhalve meter wel degelijk kans op het inademen daarvan. Maar, en daar heeft Maurice de Hond wel gelijk in, als je goed ventileert of buiten bent, hebben die microdruppels eigenlijk geen kans."

"Dan gaat het alleen nog maar om die macrodruppels. Dus als je met een niet hoestend iemand buiten aan een tafel op een terrasje zit, is de kans heel erg klein dat je die microdruppels inademt."

Theorie 3: Steden zijn brandhaarden

Als je de kaarten bekijkt met coronabesmettingen in het land, lijkt het erop dat het aantal besmettingen in de steden hoger is dan in de rest van het land. Toch moet je dat ook in perspectief zien, zegt de Van de Griendt.

"Ja, in de steden zitten veel meer mensen op elkaar, dus lijkt me de kans groter dat daar wat meer besmettingen zijn. Uit Rotterdam en Schiedam hoor ik dat bijvoorbeeld niet; dat daar een brandhaard zou zijn."

"Ik denk dat het daar gewoon moeilijker is om afstand te houden, dus dat ze daarom de opmerking hebben gemaakt: let op de steden. Daar zitten veel meer mensen op elkaar en de kans is groter dat ze ook met meer mensen binnen zitten. Dus laten we in de gaten houden hoe het daar gaat.

Wat kun je zelf doen?

Zo zie je maar: zoveel mensen, zoveel meningen. Hoe kun je nu zelf letten op de waarheid van alle berichten die verschijnen? Volgens de huisarts kun je het beste zelf een beetje onderzoek doen en op basis daarvan je mening vormen en dus niet zomaar iets overnemen.

De website PubMed kan bijvoorbeeld uitkomst bieden. Daar worden wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd. Je moet wel in het Engels zoeken.

"Het is inderdaad een oerwoud en de wetenschappers spreken elkaar natuurlijk ook allemaal tegen. Daarom blijft het moeilijk, maar weet je, ik vind het gezond verstand ook belangrijk. Als je gewoon goed nadenkt kom je daar een heel eind mee."