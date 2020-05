Recordschip onderweg naar Rotterdam en zo ziet het eruit

Het is al de vijfde keer dit jaar dat een 'recordschip' in gebruik is genomen. Het vorige record stond op naam van de MSC Gülsün. Dat had plek voor 23.756 containers. Aan boord van de Algeciras kunnen 23.964 containers.

Aan boord van de Algeciras zijn 19.621 containers. Ook dat is volgens het havenbedrijf Rotterdam een record.

Volgens het havenbedrijf is het schip het beste te zien op 3 juni vanaf 12:00 uur op de Tweede Maasvlakte.

De Algeciras is vier voetbalvelden lang (399 meter) en 61 meter breed. Het schip is eigendom van Hyunadan Merchant Marine in Zuid-Korea. Die rederij heeft nog eens elf van dit soort schepen in bestelling.