Afscheidsduel Dirk Kuijt en uitbreiding stadion Excelsior in Rijnmond Sport

In deze aflevering zien we een impressie van de plannen om het stadion van Excelsior uit te breiden. We horen algemeen directeur Ferry de Haan over de haalbaarheid van de uitbreiding. Excelsior wil de capaciteit van 4400 toeschouwers graag verhogen naar 6500 mensen.

Tevens blikken we in Flashback Friday terug op de afscheidswedstrijd van Dirk Kuyt in De Kuip. Veel oud-ploeggenoten, waaronder Robin van Persie, Steven Gerrard en Pierre van Hooijdonk deden mee.

