Beheerder zwembad dreigt met publiceren foto's 'inbrekers'

Het zwembad in Giessenburg als het wél geopend is. Foto: Zwembad De Doetsekom

"Ze staan er echt goed op", waarschuwt beheerder Kees Commijs van het Giessenburgse zwembad. "Het is een aardig groepje van zeker zes man. En ze zijn er al zeker twee keer eerder geweest, de afgelopen twee weken."

De jongeren maken niets stuk en nemen voor zover bekend ook niets mee, benadrukt Commijs. "Maar ze halen wel gevaarlijke stunts uit. Stel dat ik de volgende ochtend hier binnenkom en er ligt er plots eentje op de bodem van het zwembad?!"

Spullen in het water

Wel werden de afgelopen weken meerdere keren spullen in het bad gegooid, zoals stoelen, zwembadattributen en ligmatten. "Een deel daarvan ligt nu achter slot en grendel, maar dingen als matjes die moeten nu eenmaal drogen. Dus die lagen vanmorgen weer in het water."

Daar komt nog eens bij dat vanwege de uitbraak van het coronavirus ook het zwembad in Giessenburg gebonden is aan allerlei maatregelen. "En als wij dan proberen alles schoon te houden en zij banjeren overal doorheen, dan helpt dat echt niet", moppert Commijs.

De jongeren hebben nu tot 17:00 uur om zich te melden bij het zwembad. "En dan krijgen ze de welgemeende 'foei' en gaan we eens kijken wat ze kunnen doen om dit goed te maken. Gaan ze bijvoorbeeld een dag meedraaien of de boel schoonmaken. Als ze minderjarig zijn, dan doen we dat wel in samenspraak met de ouders uiteraard."