Uitspraken Aboutaleb over integratie van Turken gaan Denk te ver

Een deel van Rotterdamse gemeenteraad is niet blij met uitspraken van burgemeester Aboutaleb in een online interview met Marokkaanse journalisten. Aboutaleb heeft gezegd dat de integratie van Marokkanen in Nederland beter is geslaagd dan die van Turken. Denk en Leefbaar Rotterdam willen nu dat de burgemeester tekst en uitleg geeft in de gemeenteraad.

Aboutaleb zegt in het interview: "Turken hebben vaak hun blik gericht op Turkije. In Turkije wordt alles geregeld wat ze doen."

Inmenging

De burgemeester zegt verder dat de inmenging van de Turkse overheid met de gemeenschap in Nederland groot is. "De hand van Erdogan reikt hier tot in de moskeeën."

Van grote Marokkaanse inmenging in Nederland is volgens Aboutaleb geen sprake. Hij zegt dat veel van hen niet eens zouden weten wie de premier van Marokko is. "Dit wil zeggen dat de integratie van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland veel verder is, dan de integratie van de Turkse gemeenschap." Volgens de Rotterdamse burgemeester geeft het Sociaal Planbureau dit ook aan.

'Teleurstellende uitspraken'

De Rotterdamse fractie van Denk zegt verbaasd en ook teleurgesteld te zijn over wat er gezegd is. "De uitspraken van de burgemeester hebben alle schijn van een niet inclusief karakter en lijken ook tegenstrijdig te zijn aan het beleid van het college", aldus fractievoorzitter Stephan van Baarle. Denk wil weten of de burgemeester op persoonlijke titel sprak of namens het stadsbestuur.

De partij vindt het niet kunnen dat Aboutaleb het heeft over 'Turken en Marokkanen' en niet over Turkse-Rotterdammers of Marokkaanse Rotterdammers, zoals in de raad is afgesproken.

Verder vindt de partij dat het ‘niet bevorderlijk is voor de gemeenschap om twee groepen op basis van etniciteit langs de meetlat van geslaagdheid te leggen."

Uitspraken terugnemen

Er wordt door Van Baarle gesproken over 'boute uitspraken die verdachtmaking en generalisering in de hand werken'. De burgemeester wordt gevraagd de uitspraken terug te nemen.

Ook Leefbaar Rotterdam wil met de burgemeester in debat over het interview. Raadslid Tanya Hoogwerf schrijft op Twitter: "Eindelijk geeft Aboutaleb toe dat er sprake is van ongewenste invloed vanuit Ankara in Turkse moskeeën. Maar tegelijk ontkennen dat er ook wel degelijk sprake is van een lange arm uit Rabat is in het beste geval naïef."

Reactie Aboutaleb

Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat er in het interview verschillende onderwerpen aan bod zijn gekomen. Van de coronacrisis, drugshandel tot aan de relatie tussen Nederland en Marokko.

Op de vraag of de Turken in Nederland het beter doen de Marokkanen in Nederland heeft de burgemeester ontkennend geantwoord en dat onderbouwd met verschillende feiten uit diverse wetenschappelijke onderzoeken, zo staat te lezen in de schriftelijke verklaring van de burgemeester.

"Met het antwoord heeft de burgemeester geenszins de bedoeling om, zoals diverse reacties nu zeggen, bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. De burgemeester is niet voor de ene groep of tegen de andere groep, de burgemeester is voor iedereen."

Ook wordt in de verklaring van Aboutaleb gewezen op het feit dat hij zich de afgelopen jaren meerdere keren heeft uitgesproken over zijn zorgen over vraagstukken en problemen in de Marokkaans/Nederlandse gemeenschap en ook in de Turks/Nederlandse gemeenschap.

"En de grote bemoeienis van de Turkse overheid baart de burgemeester inderdaad nog steeds zorgen", zegt zijn woordvoerder.