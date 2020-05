Twee 18-jarigen aangehouden voor steekpartij Spijkenisse

Twee 18-jarige jongens uit Rotterdam en Spijkenisse zijn aangehouden in verband met de steekpartij in Spijkenisse van afgelopen zondag. Eerder meldde een 17-jarige jongen zich al bij de politie. Bij de steekpartij aan de Molenlaan raakte een 41-jarige man gewond. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis.