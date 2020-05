Derde verdachte opgepakt voor beschietingen en plaatsen explosieven in Rotterdam

De politie heeft een derde verdachte opgepakt voor het plaatsen van explosieven en beschietingen in Rotterdam-West en Oost. Het gaat om een 22-jarige man uit Amsterdam, die in Deventer werd gearresteerd.

Donderdag werd aan de Frits Ruysstraat voor de deur van een restaurant een explosief gevonden. Diezelfde zaak werd vorige week ook al beschoten. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en vervolgens tot ontploffing gebracht.

Eerder deze week ging er in de Jagthuisstraat in Rotterdam-West ook al een explosief af. Daarvoor werden twee Amsterdammers aangehouden. Zij zitten nog vast.

De 22-jarige man werd opgespoord op basis van onder andere forensisch onderzoek. De man mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Zij worden ook in verband gebracht met vijf eerdere beschietingen in Rotterdam. Bronnen van Rijnmond zeggen dat de recente beschietingen te maken hebben met de vondst van 4 duizend kilo cocaïne (straatwaarde 300 miljoen euro) in de haven van Antwerpen. Daarbij werden meerdere mensen van Surinaamse komaf, vooral woonachtig in Amsterdam, aangehouden.