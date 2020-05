Kapper Maikel na stormloop klanten: 'Ik was helemaal kapot'

Het was zwaar, maar kapper Maikel is blij dat hij zijn klanten kon helpen.

Zondagmiddag ging het licht echt uit, na een werkweek van tachtig uur. "Ik kon niet meer, ik was helemaal kapot. We wilden iedereen helpen en dat is ons gelukt."

Samen met zijn collega knipt Sabajo sinds vorige week maandag de blaren op de vingers in hun zaak op de Groene Hilledijk in Rotterdam. In Mike's Cutting Centre regende het verhalen van dankbaarheid en tragiek. Maikel: "Eén klant is twee maanden nauwelijks buiten gekomen. Zijn baard en kapsel waren echt zó", zegt hij, terwijl hij zijn handen in de lucht een eind van elkaar houdt.

Sabajo zegt zich de afgelopen anderhalve week veilig te hebben gevoeld tijdens zijn werk. Desinfecteren, mondkapjes, wegwerpmaterialen, hij doet wat hij kan. "Ik hoop dit nooit meer mee te maken. Knippen is alles voor mij. Ik ben nog nooit zo lang gestopt in mijn 25 jaar als kapper", zegt de geboren Surinamer.

Veel tattoo-rozen

Een paar honderd meter verderop op de Hilledijk huist De Tattoo Grot. Eigenaar Rob Hof had zin in de herstart, maar maakte zich ook zorgen over zijn veiligheid. Hij tatoeëert sinds de herstart met mondkapje vanachter een doorzichtig plastic zeil. Zonder afspraak kom je niet binnen en er staat bij de deur een pomp met desinfectant. Dat werkt goed, zegt hij.

"Het is me alles meegevallen. Ik voel me prima, ben gezond en de mensen komen gelukkig weer. Als er geen tweede lockdown komt, gaat mijn zaak dit overleven."

Terwijl hij vertelt glijdt de naald over de linkerhand van Alfonso. Net als op de rechter verschijnt ook daar een roos, in een artistieke variant. Rob: "Ik heb opvallend veel rozen gezet de afgelopen anderhalve week. Hoe dat komt? Ik weet het niet." Hij beaamt de gedachte dat we met z'n allen misschien toch sentimenteel zijn in deze tijd.

Rob Hof is ook de man van de befaamde coronatatoeage die het land door ging. Zijn eerste tatoeage op maandag was een rolletje wc-papier met het jaartal 2020. "Als eerbetoon aan dat gehamsterde product", aldus Rens die hem op zijn been kreeg.

De tattoo-artiest heeft een nieuwtje: hij heeft inmiddels nog drie wc-rollen gezet. "Straks wordt het nog een trend", lacht hij. "Blijkbaar spreekt het aan."