Meer ruimte voor markten en terrassen in Rotterdam

Horecaondernemer Herman Hell kwam eerder al met een plan voor meer ruimte in de Witte de With voor terrassen

De gemeente Rotterdam onderzoekt de mogelijkheden om de markten in de stad te kunnen uitbreiden in de anderhalvemetersamenleving. Zo wordt gekeken naar oplossingen als een groter marktterrein, meer marktdagen of tijdelijke standplaatsen op alternatieve locaties.

De markten in Rotterdam moesten half maart dicht vanwege het coronavirus, tot onvrede van de marktkooplui. In sommige andere plaatsen mochten de markten namelijk wel doorgaan. Sinds begin mei kunnen marktkooplui in aangepaste vorm weer aan het werk.

De marktterreinen zijn in hun huidige vorm en met inachtneming van de coronamaatregelen te klein om alle marktkooplieden een plaats te geven. "Alle food-marktkoopmannen staan er nu, maar we hopen daar zo snel mogelijk het non-food aan toe te kunnen voegen", zegt wethouder Barbara Kathmann. "Maar meer kooplieden betekent ook meer ruimte die nodig is."

"De marktkooplui hebben het net als alle andere ondernemers zwaar te verduren en hun geduld is flink op de proef gesteld", zegt wethouder Barbara Kathmann. "Daarom zoeken we ook samen met hen naar oplossing om weer zoveel mogelijk te kunnen markten."

Het streven daarvoor is 1 juni. Kathmann noemt onder meer uitbreiding naar parkeerterreinen als een mogelijkheid. "Zo moeten we met zijn allen de Rotterdamse ruimte gaan delen om het beste te maken van de anderhalvemetereconomie."

Terrasuitbreiding

Ook werkt de gemeente nu aan terrasuitbreiding in de stad. Zo mogen alle ondernemers vanaf begin volgende maand vlonders neerleggen om een terras te creëren. "Elke ondernemer mag alle parkeervakken direct voor zijn inrichting, over de hele breedte gebruiken om terrasvlonders neer te leggen. Normaal is er een maximum van drie vlonders, dat is er nu niet." De gemeente heeft eventueel gratis vlonders voor ondernemers.

Op dertig plekken zijn gemeente en ondernemers met elkaar in gesprek om de buitenruimte voor 1 juni anders in te richten, zodat de horeca meer ruimte krijg om het terras te vergroten. Het gaat onder meer over het Schouwburgplein, de Binnenrotte, de Hoogstraat en de Witte de Withstraat.

Zo mogen zij vanaf 1 juni tot en met 1 november zonder vergunningsaanvraag hun terrassen, indien mogelijk, tot maximaal twee keer zo groot maken. Hulpdiensten moeten wel ongehinderd doorgang hebben en brandkranen en nooduitgangen moeten toegankelijk zijn. De omgeving mag geen overlast ervaren en muziek is verboden. Gasten op het terras en passanten in de straat moeten altijd anderhalve meter afstand kunnen houden.

Ondernemers uit de Witte de With riepen eerder al op tot een autovrije zone, om meer ruimte te krijgen voor terrassen. Het is nog niet duidelijk of de gemeente daar toestemming voor gaat geven. Burgemeester Aboutaleb raadt het in ieder geval af. Het is onduidelijk of hiermee dit plan definitief niet doorgaat.