Burgemeester Kolff: 'beleid rondom afsluiten natuurgebieden niet aanpassen'

Het was erg druk op sommige plekken in Dordrecht en omstreken op Hemelvaartsdag. Zo druk, dat sommige wegen op slot gingen, zoals de weg naar natuurgebied de Merwelanden in Dordrecht. En dat was niet voor het eerst. Toch is dat volgens burgemeester Kolff, als voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, geen reden om de werkwijze aan te passen.

"Het is begrijpelijk dat mensen die veel binnen hebben gezeten, bij mooi weer naar buiten willen. Maar het blijft belangrijk om drukte te vermijden en dat ging niet op alle plaatsen. Daarom hebben we die plekken afgesloten."

Niet alleen ging de Baanhoekweg naar de Merwelanden in Dordrecht dicht. Ook de Loswalweg ging op slot en in Zwijndrecht en bij Heerjansdam werden wegen en recreatiegebieden afgesloten.

Preventief

Toch denkt Kolff er niet aan om bepaalde stukken preventief af te sluiten, zoals in de regio Rotterdam-Rijnmond wél gebeurt. "Nadeel van vooraf afsluiten is dat het dan op andere plekken nog drukker wordt", legt Kolff uit.

Ook met Pinksteren blijven de gebieden open, totdat het te druk wordt. "We zitten nu eenmaal in een overgangsperiode, van dat er niets mag naar dat er veel mag. Op een gegeven moment krijgen mensen echt wel door dat het écht geen zin heeft om op zaterdagmiddag om 15:00 uur naar de Merwelanden te gaan als het lekker weer is. Dan is het al te druk."

De twee gebieden in de gemeente Zwijndrecht blijven voorlopig wel dicht. Kolff: "Dat is afgesproken in samenspraak met burgemeester Van der Loo van Zwijndrecht. Omdat we het vermoeden hebben dat die gebieden straks snel weer vol zullen zijn, blijven deze gebieden tot maandagmorgen 09:00 uur dicht."

Rotterdam-Rijnmond

In de regio Rotterdam-Rijnmond is Hemelvaartsdag voorlopig geen reden om de maatregelen aan te passen. "Het was op sommige plekken inderdaad te druk", laat een woordvoerder weten.

"Maar we vinden het wel belangrijk dat mensen naar buiten kunnen. Er komen geen extra maatregelen, dan we vooraf al hadden aangekondigd. Verder houden we vast aan het idee dat mensen ook hun eigen verstand kunnen gebruiken."

