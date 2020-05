Kijk nu terug: Geloof in Rijnmond

Geloof in Rijnmond is tot eind mei te zien op TV Rijnmond

Geloof in Rijnmond staat deze week in het teken van Exaudi, de zevende zondag van Pasen. Kijk hier de wekelijkse tv-kerkdienst terug.

Geloof in Rijnmond zal tot eind mei te zien zijn op TV Rijnmond. De uitzending van deze zondag komt uit de Laurenskerk en heeft als voorgangers: dominee Tom Rijken (Doopsgezinde Gemeente) en pastor Calvary Christian Centre. Lector is José van der Torre van lekendominicaan RK, terwijl het orgel wordt bespeeld door Hayo Boerema. Martha Bosch, Mirjam van den Hoek, Femke van Driel Janneke van der Linden, Gijsbert Westland, Wiecher Mandemaker, Jildert Denneman en Jan Korteweg vormen het koor.

Geloof in Rijnmond is elke zondag te zien op TV Rijnmond vanaf 10:00 uur. De dienst duurt een halfuur en wordt doorlopend herhaald tot en met 12:00 uur. Ook via rijnmond.nl en de Rijnmond-app is het programma te volgen.