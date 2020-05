Koffiezaak Coffeelicious sluit de deuren in Rotterdam: 'Wij geloven echt niet in de 1.5 meter economie'

Tot groot verdriet van de eigenaren sluit Coffeelicious na het weekend de deuren van de vestiging aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. "De coronacrisis duurt natuurlijk heel erg lang. En wij geloven gewoon echt niet in de anderhalvemetereconomie. Horeca moet heel erg sfeervol zijn en gezellig, dus wij zien het niet zitten om met schermen in onze zaak te staan", laat de zichtbaar aangeslagen eigenaresse Fiona Stöger weten.

Het is niet rendabel om de zaak in Rotterdam aan te houden. Bij de winkel aan de Nieuwe Binnenweg komen voornamelijk grote groepen, voor bijvoorbeeld een high tea of babyshower. Dat kan nu niet.

"Wij hebben een omzetverlies geleden de afgelopen periode. Om dit weer te boven te komen, zou je als vanouds goede zaken moeten draaien,. Dat kan nu natuurlijk niet met die anderhalve meter."

Het was geen makkelijk besluit, maar het was wel noodzakelijk om de toekomst van het bedrijf te kunnen waarborgen. De keuze om de vestiging in Dordrecht te behouden was het meest logisch. Op deze locatie is het namelijk áltijd druk.

Gaten dichten

"Wij kunnen niet heel erg hard werken op één locatie, om alleen maar de gaten te dichten op de andere locaties", legt ze uit. Een andere belangrijke afweging was dat Fiona en haar man zelf eigenaar zijn van het pand in Dordrecht. "Wij wonen ook boven het pand. De zaak is eigenlijk onze garage. Hier is het ook allemaal begonnen."

Naast Dordrecht en Rotterdam, hebben ze ook buiten onze regio nog twee vestigingen: in Den Haag en Breda. Of deze zaken open blijven is nog maar de vraag. "We zijn hier nog mee bezig. We zijn echt aan het wikken en wegen. We zijn er nog steeds niet uit. We hopen volgende week daarin ook een beslissing te kunnen nemen."

Ondanks de moeilijke situatie waarin ze zich bevinden, ziet Fiona de toekomst positief tegemoet. "We hebben super veel lieve Coffeelicious-fans. En er wordt ontzettend veel besteld online. Ook staan we in de Jumbo in winkelcentrum Sterrenburg, dat loopt ook super goed. Daardoor heb ik alle vertrouwen dat het met Coffeelicious goed komt."