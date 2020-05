Vier personen vast voor ontvoering van Rotterdamse vrouw

De verdachten, allemaal tussen de 25 en 40 jaar oud, ontvoerden de vrouw vanaf de Eliotplaats in Rotterdam-Ommoord. Ze werd meegenomen in een bestelbusje.

Onderzoek van de politie leidde de zaak naar Wormer, waar de vrouw werd vastgehouden in een woning. De vrouw werd uiteindelijk op 11 februari vrijgelaten op een openbare weg in Zaandam, nadat losgeld was betaald. Wie dat heeft betaald en om wat voor bedrag het gaat, is niet duidelijk.

Hierna zette de politie het onderzoek door om erachter te komen wie de daders van deze ontvoering waren. Afgelopen dinsdag en woensdag werden de vier verdachten aangehouden in hun woonplaatsen Hilversum, Wormer en Amsterdam.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Het onderzoek is dan ook nog niet afgerond.