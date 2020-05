Actie van Rotterdamse boa's vindt landelijk navolging

De boa-vakbonden gaan hun acties landelijk opvoeren. De actie in Rotterdam, waarbij handhavers drie dagen lang geen boetes uitdelen, vindt op 1 juni navolging in andere gemeenten. Ook wordt volgende week dinsdag actie gevoerd.

De boa's pleiten voor verdedigingsmiddelen, zoals een wapenstok en pepperspray. Half april belandden enkele Rotterdamse handhavers nog in het ziekenhuis na een opstootje met een groep die de coronamaatregelen niet naleefde. Op Hemelvaartsdag was het nog raak op het strand van IJmuiden, toen een handhaver werd belaagd.



De actie op dinsdag 26 mei moet nog verder worden ingevuld, zegt Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond. Er wordt in ieder geval samen opgetrokken met stadsbesturen. "We willen zichtbaar en duidelijk maken dat niet alleen boa's, maar ook gemeentebesturen zich willen uitspreken en dat ook zij pleiten voor verdedigingsmiddelen", zegt Kuin.

Zo hebben Amsterdam en Den Haag al toegezegd, weet Kuin. "Zij gaan samen met ons een statement maken dat ze dit geweld tegen boa's onacceptabel vinden. Over de vorm zijn we nog in overleg, maar we komen dan gezamenlijk met een verklaring naar buiten."

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam ziet niets in het bewapenen van boa's. Kuin verwacht dan ook niet dat de gemeente Rotterdam zich zal aansluiten bij de actie.



Geen boetes uitdelen

Het niet uitschrijven van boetes, zoals momenteel in Rotterdam drie dagen lang gebeurt, vindt navolging op 1 juni. Dat is een actie van de bonden zelf. "Dat is ook de dag dat een aantal versoepelingen ingaan. Een mooi moment om duidelijk te maken dat boa's een belangrijke rol spelen in het naleven van de noodverordening."

Hoeveel handhavers zich daarbij zullen aansluiten, is nog niet duidelijk. De actie in Rotterdam gaat momenteel in ieder geval 'uitstekend', zegt Kuin. "We houden toezicht, we waarschuwen en informeren. We krijgen veel sympathie van het publiek. Dat verloopt zonder problemen."