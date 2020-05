Horeca-expert over heropening: 'deze branche moet zich opnieuw uitvinden'

Over iets meer dan een week mag de horeca weer open. Cafés en restaurants mogen maximaal dertig klanten binnen ontvangen en zowel binnen als buiten op het terras is anderhalve meter afstand de regel. "Iedereen heeft er zin in, maar nog niet alles is duidelijk. Daar zit nog wat spanning", zegt horeca-expert Gijsbregt Brouwer, die ook De Buik van Rotterdam oprichtte.

"Het is nog steeds dubbel. Grof gezien, zijn er twee types in de horeca. De een is aan het meten hoeveel mensen er precies op zijn terras mogen. De ander wacht even af wat er gaat gebeuren."

Volgens Brouwer komt dat omdat de horeca zich in een paar weken tijd compleet heeft moeten heruitvinden. "Mensen vragen zich af: Stel dat ik tien mensen aan één tafel zet, mag dat? Ja dat mag, maar dan wel met anderhalve meter afstand."

Minimum bedrag uitgeven

Het meest onduidelijke is voor de ondernemers dan ook niet wát de regels zijn, maar hoe ze daarmee gaan werken. "Ik hoor dat ondernemers een bepaald bedrag gaan vragen per moment dat ze op het terras zitten. Bijvoorbeeld dat je vijftien euro betaalt om ergens twee uur te mogen zitten. Of dat er met twee of zelfs drie rondes gaat worden gewerkt per avond in een restaurant."

Hoeveel nieuwe initiatieven er ook bij zullen komen, volgens Brouwer wordt het behalen van honderd procent omzet zoals voor de crisis niet mogelijk. "Dat gaat niet met dertig mensen binnen en anderhalve meter afstand op het terras. Afgelopen maanden hebben horecabedrijven misschien zestig procent van hun omzet behaald. Om weer richting de honderd te kunnen gaan, zullen ze het anderhalvemeterterras en de dertig mensen binnen moeten combineren met de bestelboxen zoals ze die de afgelopen maanden hebben geleverd."

Minder vraag naar bediening

Het zal dan ook niet zo zijn dat de moeilijke tijden direct achter de ondernemers liggen, zodra het 1 juni is. "Deze branche moet zich helemaal opnieuw uitvinden. Er gaat wel pijn geleden worden. Vooral in de bediening gaat er wel ontslagen worden, want daar is veel minder vraag naar. Aan de andere kant: er was een groot tekort aan bediening, nu trekt dat misschien een beetje aan."

