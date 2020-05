VIDEO: Bever gespot in Delfshavense Schie

In de Delfshavense Schie ter hoogte van de Mathenesserbrug is deze week een bever gespot. De dieren zwemmen naar Rotterdam vanuit de Biesbosch, als daar te veel bevers zitten.

Het is dan ook niet de eerste keer dat er bevers op andere plekken worden gespot dan in de Biesbosch, maar het is wel zeldzaam. "Er zijn veel mogelijkheden tot voortplanting en er is veel voedsel en schoon water hier", zegt de Rotterdamse stadsecoloog Niels de Zwarte. "We hebben eerder al bevers aan de randen van Hoogvliet gezien. En we verwachtten hem daarom ook al wel in de Rotte en de Schie."

In de Biesbosch leven meer dan driehonderd bevers. De dieren verlaten dat gebied als er teveel beesten zijn per vierkante kilometer. Dan is er te weinig plek en gaan de jongen opzoek naar 'nieuw' water.

Kanoroute

Een van de wegen waarmee de bever hierheen heeft kunnen komen, is de kanoroute vanuit Barendrecht naar het Zuiderpark, denkt De Zwarte. "Dat is voor de bever een goede plek om mee te liften hiernaartoe."

Als het nog drukker wordt in de Biesbosch, is er volgens De Zwart zeker een kans dat we de dieren hier vaker gaan zien.

Eind april werd er al een bever gezien in Maassluis. Toen zei een stadsecoloog van Maassluis tegen Rijnmond dat daar in geen zeven jaar een bever was gezien.