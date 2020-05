Geen groots Suikerfeest: 'we hebben de Ramadan overleefd, dan kan dit ook wel'

De Ramadan wordt dit jaar niet afgesloten met een groots Suikerfeest, zoals normaal gesproken. Vanwege de coronamaatregelen komen families niet bij elkaar om het einde van de vastenmaand te vieren aanstaande zondag. "Als we de Ramadan aankunnen, kunnen we een jaar zonder Suikerfeest ook."

In een filmpje dat verspreid wordt op sociale media, wordt opgeroepen ook tijdens het Suikerfeest de coronaregels te volgen. Ook de Rotterdamse Fadma Bouchataoui is te zien in het filmpje. "In de video herinneren we aan de coronamaatregelen. Want ook al is dit zo'n belangrijke feestdag, we moeten echt rekening houden met die regels."

Afgelopen maanden bleven de moskeeën al dicht. "Daar was in het begin wel weerstand tegen. Mensen waren gewend elke avond naar de moskee te gaan. Nu zijn mensen ook wel weer gewend dat ze niet kunnen gaan."

Nog even voorzichtig

Hoewel in het nieuws vaak de coronamaatregelen worden besproken, was de video volgens Bouchataoui toch nog wel nodig. "Ondanks alle waarschuwingen, tijdens een belangrijke feestdag zoals het Suikerfeest, hebben de mensen toch wel de neiging om te denken: het moet wel lukken. Zo'n filmpje herinnert de mensen er toch nog even aan om voorzichtig te doen."

Familiebanden warmhouden

"Het is van belang dat we volhouden ons aan de regels te houden. Hoewel we heel graag tijdens het Suikerfeest met onze familie en vrienden bij elkaar willen zijn." Toch is het lastig om dat te doen. "Het is heel dubbel. We willen graag voorzichtig zijn en onszelf beschermen. Maar we willen ook die familiebanden warm houden. En daar zullen sommige mensen het toch nog wel moeilijk mee hebben."

Bouchataoui is daarom blij dat ze via sociale media en videobellen in contact kan blijven met haar familie. "Ik praat elke dag met mijn moeder in Marokko. Het is de meest voor de hand liggende mogelijkheid om elkaar te beschermen."

Hoewel het niet leuk is dat er geen groot feest kan zijn dit jaar, denkt Bouchatanoui dat dit de verstandigste optie is. "We hebben de hele maand ramadan overleefd, dus dat Suikerfeest overleven we ook wel, ook als we rekening moeten houden met de maatregelen."