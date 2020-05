Vrouw zonder rijbewijs scheurt met 170 km/u over A20

Op de A20 is 100 kilometer per uur toegestaan, maar de vrouw haalde snelheden van 170 kilometer per uur. Zo'n snelheidsovertreding is normaliter goed voor het in beslag nemen van het rijbewijs, maar in dit geval ging dat niet op. De vrouw uit Vlaardingen was namelijk al niet in het bezit van een roze pasje.

Ze heeft twee bekeuringen gekregen: voor het rijden zonder rijbewijs en voor de snelheidsovertreding. Het bedrag van de boetes wordt bepaald door de officier van justitie.