Een man is vrijdagavond laat neergestoken bij metrostation Rotterdam Centraal. Dat meldt de politie. Volgens getuigen was er één dader. Die persoon is nog niet opgepakt.

Het slachtoffer is geraakt in het bovenlichaam. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en was aanspreekbaar.

Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Een deel van het plein en het metrostation zijn vrijdagavond afgezet met linten voor onderzoek.