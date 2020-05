Meerdere jongeren aangehouden na steekpartij Centraal Station

Twee verdachten zijn na het steekincident aangehouden in de omgeving van het station. Het gaat om twee vrouwen van 17 en 18 jaar. Een 17-jarige jongen meldde zich later bij het politiebureau. Ook hij is aangehouden.

Het voorval gebeurde rond 22.00 uur in de centrale hal van het treinstation aan het Stationsplein. Het 17-jarige slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en is ter controle naar een ziekenhuis gebracht. Na behandeling kon hij weer naar huis.