IC-personeel Albert Schweitzer ziekenhuis kan dankzij klusser Jacob weer prettig pauzeren

Het harde werk van Jacob Drenth uit Dordrecht betaalt zich uit: IC-personeel van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht kan weer genieten van een welverdiende pauze in een opgeknapte patio.

De verplegers van het Dordtse ziekenhuis hadden een oproep geplaatst op Facebook, omdat de patio wel een opknapbeurt kon gebruiken. Dat zag ook Drenth: "Het was grijs en grauw, zonder kleur. Je kunt je dan wel hier terugtrekken, maar daar wordt je ook niet echt vrolijk van."

Rust in alle hectiek

Sinds de coronacrisis maakt het personeel veel gebruik van de plek, omdat ze hun pauzes niet buiten de deur mogen doorbrengen. De reacties op de opgeknapte patio zijn dan ook positief: "We eten keurig in twee ploegjes en dan kunnen we hier écht even los van de afdeling zijn. En dat brengt rust."

Jacob Drenth heeft de afgelopen dagen onder meer bloembakken gemaakt in z'n eigen werkplaats en op zaterdag heeft hij de patio helemaal in orde gemaakt. En dat valt in goede aarde bij het personeel: "Wij vinden het erg mooi geworden. Hier gaan we lekker genieten van onze lunch."