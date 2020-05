Crowdfundactie voor coronaboete Schiedamse Taco en Lou

Een crowdfundactie met de naam 'Schiedam met slagroom!' zamelt geld in om de coronaboete voor Taco en Lou te betalen. Zij kregen een bekeuring voor het eten van een gebakje zonder 1,5 meter afstand te houden.

Taco en Lou aten een gebakje voor de deur met de ouders van Taco. Ze hadden de stoelen netjes op 1,5 meter afstand van elkaar gezet. Toch kregen ze een allemaal een boete van € 390,- plus een strafblad.

Het gaat Reinard Maarleveld, initiatiefnemer van de crowdfundactie, niet om het lastig vallen van de boa's of de gemeente een hak zetten. Hij wil de hele situatie juist positief benaderen.

'Schiedam is warme stad'

"We willen laten zien dat de gemeente een vergissing heeft gemaakt door vier mensen die een gebakje zaten te eten, op te zadelen met een strafblad en een boete van zo'n 1600 euro. Schiedam met slagroom laat zien dat Schiedam een hartelijke en warme stad kan zijn."

Lou en Taco zijn op de hoogte van de actie. Zij kijken op dit moment nog naar mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de boete. Mocht de boete worden ingetrokken, dan gaat het opgehaalde bedrag volgens de organisator naar de Voedselbank Schiedam.