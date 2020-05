Horeca maakt zich op voor 1 juni: 'Ik vind het wel spannend'

De horeca mag over net iets langer dan een week weer open. Maar, helemaal als van ouds wordt het niet. Er zijn strenge regels opgezet, om verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk in te perken. Dat wordt even schakelen voor veel horecazaken. Maar, bij het Westerpaviljoen in Rotterdam staan ze te trappelen om weer aan de bak te kunnen.

"Ik heb er heel erg veel zin in. Ik zit alweer drie maanden thuis. Voor iedereen is het moeilijk, maar als je als horecamedewerker gewend bent om lekker te knallen dan heb je er nu zeker zin in", laat Ingrid van Sliedrecht, dagleider die zelf ook in de bediening staat, weten.

Ook de eigenaren van het Westerpaviljoen zijn blij om weer open te gaan. Zij realiseren zich heel goed dat de nieuwe werkwijze heel wat vraagt van hun personeel. Daarom hebben ze hen op zaterdag, in kleine groepen, in de zaak uitgenodigd om ze helemaal bij te praten.



"Het wordt heel anders dan ze gewend zijn natuurlijk, en daar zullen ze hun weg in moeten vinden", legt eigenaresse Marjolein van Staten uit. "Ze vinden het spannend, maar dat heb ik zelf ook. Zo'n eerste week zal even aftasten zijn, maar ik heb wel goede moed. En het personeel ook volgens mij."

Alles is anders

Opengaan lijkt makkelijker dan het is, want met ieder klein punt moet rekening worden gehouden. Denk aan peper- en zoutvaatjes die niet meer op tafel kunnen. Het Westerpaviljoen staat natuurlijk bekend om de collectie kranten en tijdschriften die je er kan lezen, en ook dat zit er niet meer in. De standaard menukaarten moeten worden vervangen voor kaarten die na gebruik meteen weggegooid kunnen worden. Bestek moet al op tafel liggen als de gast aankomt.



Zowel voor het terras als de zitplaatsen binnen moet vooraf worden gereserveerd. Voor de lunch en het diner gaan ze werken met tijdsblokken, er moeten gezondheidscontroles komen, gasten worden verzocht thuis gebruik te maken van het toilet en dan natuurlijk niet te vergeten: de anderhalve meter afstand. "De hele benadering van mensen aan tafel is anders. Ook hoe ze onderling moeten werken. Er is niet veel meer hetzelfde", vertelt eigenaar Rody van Staten.

Spannend

"We gaan even aankijken bij de opening hoe dit allemaal in zijn werk gaat", legt Ingrid uit. Voor het personeel is afstand houden namelijk ook belangrijk en ook bij hun werkzaamheden moeten ze daar rekening mee blijven houden. "Als we een bestelling neerzetten, gaan we dat aan het begin van de tafel neerzetten, zodat de gasten hun bestelling verder naar zichzelf toe kunnen halen." Of dat ook werkt, moet nog blijken. "We hebben natuurlijk een beeld, maar of het in de praktijk ook op die manier gaat werken weten we niet zeker."



Ingrid geeft aan het allemaal wel heel spannend te vinden. "Gewoon, omdat ik toch bang ben dat mensen niet helemaal meewerken. Iedereen gaat er nu makkelijker over denken op het moment."

Het welzijn van het personeel staat voor Marjolein en Rody voorop. "Als mensen zich niet aan de regels houden, dan gaan ze er gelijk uit. Maar, ik kan me niet voorstellen dat iemand dit zou doen. Ik denk dat ik dan wel boos word, dat risico kun je niet nemen. Laten we hopen dat iedereen zijn verstand gebruikt. Dan heeft het een kans."