Dit zijn de opmerkelijkste dierenverhalen bij asiel Louterbloemen

Van een herder die meehelpt bij het opruimen van explosieven tot de A16-kitten: Mirjam Addiks, manager van Louterbloemen in Dordrecht, heeft over haar 35 jaar bij het dierenasiel in Dordrecht een boek geschreven. In 'Onvergetelijke Dieren' worden vijftig dieren geportretteerd die in de Louterbloemen werden opgevangen.

Het was een lastige keuze, maar Addiks koos voor Rijnmond vijf dierenverhalen uit.

Heintje Davids

Addiks begint met de hond Heintje Davids, die lang in het asiel te vinden was. "Het is een komisch verhaal. Dieren kunnen ook humor hebben", vertelt Addiks. Heintje Davids had een nieuw baasje toegewezen gekregen, maar de hond had streken. "Zijn hobby was ontsnappen. Eenmaal ontsnapt van zijn nieuwe baasje, liep hij naar Louterbloemen terug." De hond nam ontelbaar vaak de benen. "Gelukkig woonde het nieuwe baasje vlakbij", lacht Addiks.

Drechtje

Kitten Drechtje was vier jaar geleden groot nieuws. Het beestje was op de A16 uit een auto gegooid, waarna het zwaargewond raakte.

"Gebroken voorpoot, achterpoot en kaakje. Ze moet een poot missen", somt Addiks op. Addiks vindt het knap dat Drechtje, ook al had het beestje heel veel pijn, alles heeft kunnen verdragen.

"Drechtje heeft een lange weg van revalideren gehad. Wat het bijzonder maakt, is dat het mensenhanden zijn die het leed hebben aangedaan; maar het zijn ook mensenhanden die haar hebben geholpen."

Demon

Weinig dieren hebben waarschijnlijk een net zo gekke levensloop als herdershond Demon. Het beestje werd afgestaan door zijn baasje. Demon zou niet te handelen zijn en zou meerdere keren gebeten hebben.

Al snel kwam Addiks erachter dat er bij Demon meer werkdrift dan normaal nodig was. Ze nam contact op met meerdere instanties. Uiteindelijk kwam een heel bijzondere organisatie voor Demon langs: de explosievendienst van vliegveld Schiphol. "Hij was een probleemhond, maar hij bewaakt nu onze nationale veiligheid. Dat is toch geweldig?", straalt Addiks.

Oud baasje, oude dieren

Niet alleen jonge honden of pasgeboren kittens, maar ook oudere dieren hebben een hoofdstuk in het boek gekregen. Addiks: "Wat mij opvalt is dat mensen die ouder dan 65 jaar zijn, geen dier meer uit het asiel krijgen. Ik liep bij een evenement en sprak een man die net met pensioen was. Hem was een hond bij een ander asiel geweigerd."

Addiks besloot de man te helpen. "Die mensen worden buitengesloten", constateert ze. "Wat is nou mooier om een oud dier bij een ouder iemand te plaatsen?" Ook vertelt ze over een zelfstandige 90-jarige vrouw die een ouder hondje uit Louterbloemen kreeg. "Er kunnen mooie vriendschappen ontstaan", zegt Addiks.

Cactus

Tot slot is er het verhaal van de hond Cactus. "Hij had in het water gelegen en had daardoor een afgebroken vacht. Cactus was daardoor heel scherp", legt Addiks uit.

Soms kunnen tussen mens en dier mooie dingen ontstaan, zoals bijvoorbeeld bij Cactus. Hij was een bange hond. Een meisje, dat weinig zelfvertrouwen had, ging het beestje voorlezen. Dat had volgens Addiks een positief effect op Cactus - die hierdoor stil werd - én het meisje, dat het gevoel kreeg dat ze iets kon. "Die twee dingen zijn niet in geld te betalen", zegt Addiks.