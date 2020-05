Hoek van Holland wéér bedekt met zwarte laag stof

Het is niet de eerste keer, en waarschijnlijk ook niet de laatste. Hoek van Holland is weer bedekt met een zwarte stoflaag. Zaterdag kwamen tientallen meldingen binnen bij de milieudienst DCMR.

Het stof komt - vermoedelijk - van de kolen van bedrijven aan de Maasvlakte naar Hoek van Holland gewaaid en zorgt voor een zwarte laag op tuinstoelen en -tafels. "De bron kan zowel EMO als EECV", vertelt een woordvoerder van de DCMR. "Harde wind en droogte spelen ook een rol." De bewuste bedrijven hebben inmiddels maatregelen getroffen.



DCMR @MilieuRijnmond Inmiddels hebben tot 16.50 uur 42 inwoners van Hoek van Holland klachten over de stofoverlast gemeld bij de meldkamer DCMR. Bron is EMO/EECV, harde wind en droogte spelen ook een rol. DCMR heeft meetmonsters genomen en genoemde bedrijven nemen beheersmaatregelen. 17:05 - 23 mei. 2020 Andere Tweets van DCMR bekijken

Hoewel het een bekend probleem is bij de DCMR, is de stoflaag onvermijdelijk, laat de woordvoerder weten. "We zijn er mee bezig, maar de bedrijven handelen naar hun vergunning. En of er overlast is, hangt af van de wind. Er kan niet permanent gemeten worden." In totaal kwamen er zaterdag zestig meldingen van stofoverlast binnen.

Gezondheid



Al tientallen jaren wordt het dorp bij een zuidenwind bedekt onder zwarte stof. Hoewel veel inwoners van het dorp gelaten reageren, is het volgens inwoner Rob Koot wel degelijk een probleem. "Bij zuidenwind hoef je je hand buiten maar over een tafel te halen en hij is zwart. Ik maak me ernstig zorgen om de gezondheid van mensen: je ademt dit namelijk ook gewoon in!", zei hij vorig jaar tegen Rijnmond.